La Sampdoria ha fatto le pratiche per iscrizione alla B

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Il via libera definitivo arriverà entro fine mese, quando la Covisoc avrà analizzato tutta la documentazione ma sarà semplicemente una formalità per la Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che ha adempiuto tutte le procedure per l'iscrizione al prossimo campionato di serie B.

Tra le pratiche concluse anche quelle relative al pagamento dei tesserati per il periodo di aprile e maggio e il saldo delle pendenze con le società straniere per un totale di 14 milioni.

Intanto, entro l'inizio della prossima settimana saranno svelati i quadri tecnici, con Fabio Grosso sempre di più in pole position per la panchina e per il tecnico ex Frosinone sarebbe pronto un contratto biennale. Mentre si riflette sul direttore sportivo con Riccardo Pecini tra i papabili, e per lui sarebbe un ritorno, ma al momento ci sarebbero anche altre soluzioni in pista. (ANSA).