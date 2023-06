Il Real Madrid presenta Joselu, 'ritorno emozionante'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Dalla gioia del gol vittoria sull'Italia in Nations League, alla gioia del ritorno al Real Madrid, anche se in prestito, undici anni dopo la sua partenza.

A 33 anni, l'attaccante sta vivendo momenti emozionanti e non lo ha nascosto nella conferenza stampa di presentazione in casa merengue: "Ho sognato questo momento dal giorno in cui sono partito, sono molto emozionato", ha detto Joselu, preso dal club di Florentino Perez per rinforzare un attacco che ha perso una colonna come Karim Benzema, oltre ad Asensio ed Hazard.

"Conosciamo tutti quanto ha fatto Karim al Real, ma io sono qui per fare un lavoro diverso - ha detto il giocatore -. Darò il massimo per questo club, è il club della mia vita, quando entri in campo, soprattutto al Bernabeu, vuoi segnare". Joselu è il quarto acquisto del club dopo il centrocampista Jude Bellingham, il difensore Fran Garcia e il ritorno di Brahim Diaz. L'attaccante operaio, che ha giocato per 10 club in Spagna, Germania e Inghilterra, ha giocato in precedenza per la squadra B del Real Madrid e ha collezionato una presenza nella Liga con i Blancos, nella stagione 2010-11, senza riuscire a sfondare in prima squadra . (ANSA).