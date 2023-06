Euro 2024: vincono Portogallo, Belgio e Norvegia. Polonia va ko

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Vittoria sul filo per il Portogallo; successi agevoli per il Belgio, la Norvegia e l'Austria; clamorosa sconfitta, invece, per la Polonia in Moldavia. Sono questi i principali risultati delle partite di qualificazione ad Euro 2024.

Sugli scudi il norvegese Haaland, autore di una doppietta contro Cipro: l'attaccante del Manchester City segna con continuità in qualsiasi competizione. Doppietta anche per Lukaku che, da capitano, guida i belgi al successo esterno in Estonia.

Questo il quadro dei risultati: Austria-Svezia 2-0; Bosnia Erzegovina-Lussemburgo 0-2; Bulgaria-Serbia 1-1; Estonia-Belgio 0-3; Faer›erne-Albania 1-3; Islanda-Portogallo 0-1; Liechtenstein-Slovacchia 0-1; Moldavia-Polonia 3-2; Norvegia-Cipro 3-1; Ungheria-Lituania 2-0.

Da giocare Scozia-Georgia. (ANSA).