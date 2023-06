Calcio: primo colpo Chelsea, dal Lipsia ecco Nkunku

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il Chelsea ha ufficializzare il suo primo acquisto di questa sessione di mercato: si tratta dell'attaccante francese Christopher Nkunku, per il quale i Blues hanno pagato la clausola da 65 milioni di euro in favore della sua ormai ex squdra del Lipsia. Il contratto firmato è di sei anni fino al 2029.

Si riduce ulteriormente, dunque, lo spazio per Lukaku, che vuole fortemente tornare all'Inter. "Sono molto felice - le prime parole di Nkunku da giocatore del Chelsea - è stato fatto un grande sforzo per portarmi in questo club e adesso voglio dimostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo".

