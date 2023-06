Garcia si presenta: 'Sono al Napoli per vincere'

"Sulle ambizioni del Napoli siamo sullo stesso piano io e il presidente De Laurentiis. Io se inizio una competizione gioco per vincerla". Lo ha detto Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della sua presentazione nel Museo di Capodimonte. "Il presidente - ha detto Garcia commentando l'obiettivo di De Laurentiis di fare molta strada in Champions League - ha messo una barra molto alta, ci sono tanti club che hanno messo tanti soldi per vincere la Champions, ma io so sognare e il sogno è vincere trofei, sono qui per questo".

Napoli, i tifosi accolgono Rudi Garcia: 'Benvenuto in vetta, monsieur'

"Benvenuto in vetta, monsieur, difendiamola". Questo lo striscione bianco e azzurro esposto da un folto gruppo di ultras del Napoli che è radunato davanti al palazzo del museo di Capodimonte, dove il nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia sarà presentato ufficialmente dal presidente del club Aurelio De Laurentiis. Sono circa 300 i tifosi azzurri che lo aspettano per dargli il benevenuto della città. L'allenatore è sceso tra i tifosi, passeggiando nei viali del parco di Capodimonte. Garcia, incuriosito, si è recato anche a vedere da vicino lo striscione che è stato esposto.