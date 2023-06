Lazio: al via domani la campagna abbonamenti

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Con lo slogan 'Essere laziali', la Lazio ha annunciato la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Aprirà domani, martedì 20 giugno, alle 10 e terminerà domenica 13 agosto alle 19. L'obiettivo è superare le 26mila tessere raggiunte l'anno scorso.

Dal 20 giugno al 15 luglio potranno essere effettuati i rinnovi con prelazione sul proprio posto e i nuovi abbonamenti sui posti liberi dello stadio - fa sapere il club biancoceleste -. Il 17 e 18 luglio i vecchi abbonati che ancora non hanno rinnovato potranno sottoscrivere l'abbonamento sui posti rimasti liberi dalla prelazione". Nella seconda fase, dal 21 luglio al 13 agosto, potranno essere sottoscritti gli abbonamenti in totale vendita libera.

Tutte le tipologie di abbonamento saranno disponibili solo online o presso i punti vendita Vivaticket "fatta eccezione per gli abbonamenti invalidi 100% e disabili con accompagnatore che potranno essere acquistati esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda". (ANSA).