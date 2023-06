Garcia, De Laurentiis mi darà un Napoli di qualità

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - "Il presidente del Napoli è ambizioso mi darà una squadra di qualità. Io sono pronto a cominciare questo lavoro sapendo che le mie squadre attaccano, fanno gol, hanno possesso palla e lavorano duramente. Ora come primo passo conoscerò i miei e ci prepariamo per partire a bomba". Lo ha detto il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia nella conferenza stampa di presentazione.

"La priorità - ha aggiunto il tecnico francese - è avere giocatori intelligenti e che vogliano vincere. Serve motivazione perché così saremo una squadra dura che lotta. Quando vinci puoi addormentarti un po' ma io metterò la sveglia a tutti".

"Io non vengo - ha detto Garcia - a rivoluzionare tutto.

Vediamo se la rosa assomiglia a quello dello scorso anno e continuiamo così ma so anche che metterò il mio tocco. Possiamo partire dal 4-3-3 che ho messo in campo al Lilla e alla Roma, ma poi la carriera mi ha visto a Marsiglia e al Lione in cui ho usato anche altri moduli. So che l'allenatore deve adeguarsi alla rosa e trovare il modulo giusto. Oggi il 4-3-3 va come i guanti al Napoli, ma ora faremo un'analisi con lo staff e la squadra deve anche sapere cambiare il gioco, i calciatori devono avere una cultura tattica importante anche per sorprendere gli avversari". (ANSA).