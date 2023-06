Euro U.21: l'Italia già in Romania, giovedì esordio con Francia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Nazionale Under 21 è giunta a Cluj, dove disputerà i tre incontri del girone degli Europei con Francia, Svizzera e Norvegia, e ha cominciato la preparazione in terra romena, a tre giorni dall'esordio nel torneo con i transalpini. Il gruppo guidato dal tecnico Paolo Nicolato è completo, dato che la scorsa notte si è unito anche Wilfried Gnonto, schierato ieri titolare da Roberto Mancini nella finale per il terzo posto di Nations League.

Ormai in vista del torneo, il portiere Elia Caprile guarda con ottimismo alle chance della nazionale. "Sulla carta non ne vedo tante superiori a noi, siamo l'Italia e puntiamo a vincere l'Europeo - ha detto il giocatore del Bari un'intervista esclusiva al sito Figc -. Abbiamo il massimo rispetto nei confronti di ogni squadra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e siamo forti, ma certo sarà importante cominciare bene".

"Fisicamente stiamo bene anche perché a fine giugno è difficile trovare un giocatore fuori forma. Ora fa tutto la testa, è fondamentale avere la giusta concentrazione", ha proseguito Caprile, reduce dalla delusione della sconfitta contro il Cagliari nello spareggio per la serie A. "La vita va avanti, cerco di non pensarci più anche perché altrimenti mi sale la tristezza. Per fortuna ho l'occasione di stare qui, adesso la testa è solo all'Europeo". Da titolare nel club pugliese, Caprile è pronto a calarsi in una nuova veste per aiutare la squadra: "Il compito mio e di Turati è quello di aiutare Carnesecchi e i compagni a fare bene. Dovremo essere dei collanti per il gruppo. Ho accettato questo ruolo con enorme felicità, non capita tutti i giorni di fare un Europeo". (ANSA).