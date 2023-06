Euro 2024: vittorie per Inghilterra, Francia e Turchia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Nessuna sorpresa particolare nelle partite dei gironi di qualificazione ad Euro 2024. L'Inghilterra si impone 7-0 con la Macedonia, mentre la Francia supera per 1-0 la Grecia. Svizzera e Romania pareggiano 2-2. La Turchia batte il Galles 2-0; Slovenia e Danimarca impattano per 1-1. Impresa per il Kazakistan che vince 1-0 in casa dell'Irlanda del Nord.

Negli altri incontro di giornata Armenia-Lettonia 2-1; Finlandia-San Marino 6-0; Ucraina-Malta 1-0; Bielorussia-Kosovo 2-1; Irlanda-Gibilterra 3-0; Israele-Andorra 2-1. (ANSA).