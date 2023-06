Calcio: Rodgers torna al Celtic, il Bournemouth licenzia O'Neil

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Bournemouth ha annunciato il divorzio dal tecnico Gary O'Neil, che era subentrato in corsa nel club e aveva raggiunto salvezza in Premier League dopo una stagione complicata. "Quello che Gary ha ottenuto la scorsa stagione è qualcosa di cui sarò per sempre grato - ha dichiarato il proprietario del club, Bill Foley -. È stata una decisione difficile, ma è stata presa soprattutto per posizionarci nel miglior modo possibile per la prossima stagione".

Il nome del successore sarà annunciato molto presto, ma di sicuro tra i possibili candidati non c'è Brendan Rodgers, che ha lasciato la Premier per trasferirsi in Scozia, sulla gloriosa panchina del Celtic lunedì. Il suo è un ritorno nel club che aveva lasciato quattro anni fa per trasferirsi al Leicester, che lo ha licenziato ad aprile. Rodgers ha firmato un contratto triennale con i campioni di Scozia, che stavano cercando un nuovo allenatore dopo che Ange Postecoglou se n'è andato per assumere la guida del Tottenham. (ANSA).