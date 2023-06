Calcio: Pescara, in settimana la firma di Zeman

(ANSA) - PESCARA, 19 GIU - Entro venerdì arriverà la firma di Zdenek Zeman che guiderà il Pescara anche nel prossimo torneo di C: il tecnico boemo si legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2024. La formazione abruzzese resterà nel girone C.

Intanto è saltato il ritiro in Canada. La squadra effettuerà la preparazione in sede fra Città Sant'Angelo, Montesilvano e Silvi.

Dal 14 luglio inizieranno le visite mediche, mentre dal 16 partirà il ritiro estivo. Sul fronte mercato in partenza il centrocampista tunisino Hamza Rafia (24) che ha richieste da A e B e il bomber Facundo Lescano (26) che piace nel torneo cadetto.

(ANSA).