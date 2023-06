Calcio: Milan, esercitato controriscatto per Lorenzo Colombo

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Il Milan esercita il diritto di controriscatto su Lorenzo Colombo, quest'anno protagonista della salvezza del Lecce. Il giocatore brianzolo, a segno al minuto 101 su rigore in Monza-Lecce, è stato infatti protagonista del gol della matematica permanenza in A dei salentini, alla penultima giornata di campionato. A dare comunicazione del ritorno dell'attaccante in rossonero è stato proprio il club pugliese: "L'Us Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante Lorenzo Colombo, l'Ac Milan ha fatto valere il diritto di contro-opzione sul calciatore". (ANSA).