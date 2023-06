Calcio: Messico, via il ct Cocca dopo il flop in Nations League

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Federcalcio del Messico ha licenziato l'allenatore della nazionale Diego Cocca dopo il flop della squadra alla Nations League Concacaf.

I centroamericani sono stati sconfitti giovedì scorso in semifinale dagli Usa. L'allenatore argentino Cocca era stato scelto lo scorso febbraio ed avrebbe dovuto guidare il Messico nella prossima Concacaf Gold Cup che prende il via questo sabato.

Tuttavia, dopo la disfatta per 3-0 con gli Stati Uniti nella semifinale di Nations League seguita dalla stentata vittoria di domenica per 1-0 su Panama, la Federazione Calcio Messicana ha scelto di fare un cambio improvviso.

"La cosa naturale da fare sarebbe aspettare la fine della Gold Cup, ma oggi non abbiamo tempo da perdere; quindi vi sto facendo sapere che ho preso la decisione di rescindere i contratti di Diego Martin Cocca e del suo staff", ha detto il presidente della Federcalcio Juan Carlos Rodriguez in conferenza stampa.

L'allenatore messicano Jaime Lozano prenderà ad interim la guida della squadra nazionale per la Gold Cup, ha precisato Rodriguez.

La Nations League Concacaf è stata l'ultima di una serie di deludenti esibizioni del Messico, che non è riuscito a superare la fase a gironi ai Mondiali dello scorso anno. (ANSA).