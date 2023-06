Nations League: Italia col trio Gnonto, Retegui e Raspadori

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'Italia che tra poco sfiderà l'Olanda per la finalina della Nations League, a Enschede. A centrocampo, il ct Roberto Mancini ha scelto Verratti insieme con Cristante e Frattesi, mentre in difesa davanti a Donnarumma giocheranno Toloi, Acerbi, il debuttante Buongiorno e Dimarco.

Per quanto riguarda l'Olanda, il ct Ronald Koeman ha confermato quasi in toto la formazione sconfitta nella semifinale dalla Spagna, inserendo solo Lang al posto di Koopmeiners. In difesa ci sono così l'interista Dumfries, con Geertruida, il veterano Van Dijk e Aké, a centrocampo Wieffer, De Jong e Simons e in attacco Malen, Gakpo e Lang. (ANSA).