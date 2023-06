In campo Olanda-Italia 0-2 per il terzo posto in Nations League

In campo Olanda-Italia 0-2. Gli azzurri si giocano il terzo posto della Nations League.

Italia in vantaggio nei primi minuti: al 6' Dimarco in area non sbaglia. Frattesi raddoppia al 20'.

Mancini alla vigilia: 'Italia-Olanda vale solo il terzo posto, ma lo voglio'

"Essere il tecnico della nazionale è sempre uno stimolo enorme, quella della mia presunta infelicità è una storia senza né capo né coda. Dopo la Spagna ero dispiaciuto per la partita, pensavo potessimo vincere e ci tenevo molto. Ci saranno sicuramente dei cambi. Ma è una partita internazionale, va giocata bene e bisogna cercare di vincere, anche se non conta per il primo posto".

Non usa mezze parole Roberto Mancini e fa capire che contro i padroni di casa dell'Olanda, nello stadio del Twente Enschede, non sono ammesse brutte figure, anche se in palio c'è solo un terzo posto, quello di questa Nations League che poi finirà in serata con la finale tra Croazia e Spagna. E che sarà una sfida vera lo garantisce anche Ronald Koeman, che ritrova da ct quel Mancini che, quando i due erano calciatori, fece piangere sull'erba di Wembley al termine della finale di Coppa dei Campioni del 1992.

"Non andiamo a Enschede in vacanza, vogliamo finire la Nations League in grande stile - dice il tecnico degli Orange -. Come? Non ci ho ancora pensato, ma se dei giocatori non sono in forma per qualsiasi motivo, giocheranno altri. Sarà una partita seria". A 'Rambo', che temeva molto a vincere davanti al pubblico amico, non va ancora giù la sconfitta di mercoledì scorso, dopo i supplementari, contro la Croazia, che ha segnato la perdita dell'imbattibilità degli olandesi in questo torneo, che durava da dieci partite. Così cercherà di lenire almeno parzialmente la delusione, e prevede di mandare in campo un tridente offensivo con Lang, Gakpo e il giovane talento Xavi Simons. E l'Italia? Mancini annuncia il turn over.

"I giocatori sono stanchi, non possono essere al 100% - spiega -. In questi giorni abbiamo cercato di farli recuperare, per domani ci saranno sicuramente dei cambi. Retegui? Lui è sicuro, era previsto questo, una partita l'uno e una partita l'altro (si riferisce a Immobile ndr). Ora mi aspetto che Retegui disputi un buon incontro: credo che debba crescere tanto e spero che questo match gli serva. Lui è uno che fa gol, quindi mi attendo che ne faccia". Per il resto, Frattesi "era leggermente stanco ma credo sia disponibile", mentre al centro della difesa non ci sarà Bonucci, che "ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante". Ma quanto al futuro dello juventino in nazionale "è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore quando si alza l'età".

Come dire che difficilmente lo richiamerà dopo l'estate. Ma il punto da sottolineare, per il ct azzurro, è che "noi da cinque anni non abbiamo un fuoriclasse in squadra, ma nonostante questo siamo riusciti a mettere in piedi una formazione capace di giocare bene e anche di vincere. Questo dimostra che si possono ottenere grandi risultati anche senza un fuoriclasse che ti può far vincere le partite quando la squadra gioca male. Credo che il nostro sia stato un bellissimo percorso, c'è stata la parentesi del Mondiale dove siamo stati buttati fuori ingiustamente, ma siamo arrivati alle finali di Nations League per la seconda volta consecutiva. La Nazionale è sempre uno stimolo enorme - aggiunge -, purtroppo giochiamo poco, troppo poco spesso. Per questo tenevo così tanto a vincere questa Nations League. Gli Europei? per arrivarci ci sarà da combattere". Allora l'Italia cominci da domani, visto che contro la Spagna lo spettacolo non si è visto. Ma qui c'è bisogno soprattutto di risultati.