Azzurri, Frattesi 'pensavo mi annullassero anche questo'

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Ho pensato 'ora mi annullano anche questo', cosi' il cerchio e' chiuso". Lo dice Davide Frattesi, dopo il suo primo gol in azzurro, contro l'Olanda. Giovedì con la Spagna il centrocampista del Sassuolo si era visto annullare per fuorigioco la rete del raddoppio. "Siamo stati bravi a rimanere solidi nel secondo tempo, dopo un ottimo primo tempo - ha aggiunto a RaiSport - L'Olanda ha inserito un attaccante in piu' e ci ha messo in difficolta' con le spizzate".

Frattesi ha ringraziato Mancini per la fiducia ("la sento, è importante e spero di ripagarla") e ha parlato delle voci di mercato che lo riguardano. "Dopo l'anno scorso, resto abbastanza tranquillo. Ho avuto due mesi difficili, ma oramai a queste situazioni ho fatto il callo.." (ANSA).