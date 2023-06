Nations League, Olanda-Italia in campo domenica alle 15

La sconfitta degli azzurri contro la Spagna è per il ct Roberto Mancini una ferita aperta più di quanto non dicano prestazione e risultato in se'. Sulla possibilità di giocarsi la finale di Nations League, il tecnico puntava per ridare slancio a una nazionale nei fatti ancora depressa dalla mancata qualificazione ai Mondiali. Si deve pensare all'Olanda, avversario domani nella finalina di consolazione.

Mancini prepara i cambi in vista di domenica, ma le parole del dopo Spagna raccontano la sua delusione e la sua voglia di fare scelte definitive: "Non abbiamo giocato il nostro calcio, e certe indicazioni io le devo cogliere per il futuro", ha detto sibillino il ct.