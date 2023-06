Nations League: de la Fuente, "La Croazia non è solo a Modric"

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La Croazia è da temere tutta. Non c'è solo Modric. Hanno giocatori di un livello molto alto, è per questo che sono dove sono. Ceto, dobbiamo essere più attenti intorno Modric, prestando attenzione a lui". Luis de la Fuente indica la strada alla sua Spagna in vista della finale della Nations Leagua contro la Croazia in programma domani in Olanda.

De la Fuente ha anche confermato che Dani Olmo è disponibile per la finale.

Gli spagnoli confidano nello stato di forma di Rodri Hernandez.

"Ho già detto che per me è il miglior centrocampista difensivo del mondo. E Luka Modric è un talento di livello mondiale".

sottolinea il ct de la Fuente.

Il centrocampista spagnolo del Manchester City spera di ottenere un ulteriore successo dopo la conquista della Champions League. "Sarà molto importante vincere di nuovo, dopo tutto questo tempo, riportando la Spagna al punto più alto - afferma - Abbiamo solo due giocatori che sanno cosa vuol dire vincere con la Nazionale: Navas e Jordi Alba. Non è solo importante vincere, ma per creare una cultura vincente, dobbiamo capire che abbiamo un'opportunità unica. Abbiamo avuto la possibilità di vincere contro la Francia nella finale del 2021 ma non ci siamo riusciti. Questo ci permetterà di recuperare quella cultura vincente". "So quanto sia importante vincere un titolo, per me sarebbe coronare una stagione molto speciale". (ANSA).