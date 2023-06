Mancini, io ct infelice? una storia senza né capo né coda

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Per fortuna che il Napoli ha annunciato l'allenatore...Ma quella della mia presunta infelicità è una storia senza né capo né coda. Essere il ct della nazionale ti rende felice, poi puoi essere dispiaciuto perché hai perso, sennò sarebbe troppo semplice". Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Olanda, smentisce con decisione le voci di una sua presunta insoddisfazione e voglia di lasciare la panchina azzurra. Il ct, anzi, rilancia rispondendo a chi gli chiede se la sua nazionale stia intraprendendo una nuova strada.

"Credo sia stato un bellissimo percorso - dice -, c'è stata la parentesi del Mondiale dove siamo stati buttati fuori ingiustamente. Siamo arrivati alle finali di Nations League per la seconda volta consecutiva, esserci arrivati è già un'ottima cosa. Poi certo, vuoi vincere. Ma il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati alla Final Four di Nations League con un gruppo giovane, con età media bassissima. ". (ANSA).