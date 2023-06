Mancini, con Olanda non conta per primo posto ma voglio vincere

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Dopo la Spagna ero dispiaciuto per la partita, pensavo potessimo vincere e ci tenevo molto. Ma lo scoramento non esiste". Così Roberto Mancini alla vigilia della finale per il terzo e quarto posto della Nations League, contro l'Olanda.

Il ct ammette poi che farà del turn over, rispondendo a una domanda su Retegui: giocherà domani l'italo-argentino rimasto in panchina contro gli spagnoli? "Retegui è sicuro domani - dice Mancini -, era previsto questo, una partita per uno (si riferisce anche a Immobile ndr). I giocatori sono stanchi, non possono essere al 100%. In questi giorni abbiamo cercato di farli recuperare, per domani ci saranno sicuramente dei cambi.

Ma è una partita internazionale, va giocata bene e bisogna cercare di vincere, anche se non conta per il primo posto".

Dopo l'estate che valutazioni farà Mancini su alcuni senatori? In nazionale ci sarà ancora spazio per Bonucci? "Se ci siamo qualificati per queste finali - risponde - vuol dire che il progetto è già partito. Ma in questa fase di fine stagione c'è stato anche il Mondiale under 20 e ci sono gli Europei under 21, e qualcuno ho dovuto lasciarlo. Io avevo Bastoni, che si è ammalato il giorno prima della partenza. Bonucci ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore". (ANSA).