Brasile in maglia nera anti razzismo in amichevole a Barcellona

(ANSA) - BARCELLONA, 17 GIU - Su iniziativa del suo esterno Vinicius, più volte vittima di razzismo nel campionato spagnolo, il Brasile ha cambiato la tradizionale maglia gialla con una maglia nera per protestare contro la discriminazione razziale in occasione di un'amichevole vinta 4-1 contro la Guinea giocata a Barcellona nello stadio dell'Espanyol.

La Seleçao ha indossato per la prima volta una maglia nera, che solo i portieri avevano indossato nella sua storia. La Federcalcio brasiliana ha accompagnato questa azione con il messaggio "Com racismo nao tem jogo" (Non giochiamo con il razzismo).

All'inizio della settimana, le federazioni spagnola e brasiliana hanno annunciato che le due nazionali avrebbero giocato un'amichevole contro il razzismo nel marzo 2024 allo stadio Santiago-Bernabeu, casa del Real Madrid, club nel quale milita Vinicius, quest'ultimo bersaglio di insulti e grida di scimmia durante una partita a Valencia lo scorso mese di maggio.

Non era la prima volta che Vinicius subiva attacchi razzisti da quando era arrivato nella capitale spagnola nel 2018. (ANSA).