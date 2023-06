Ibrahimovic 'a Milano ho trovato pace, è la mia nuova patria'

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile": Zlatan Ibrahimovic affida a un'immagine in bianco e nero dei propri piedi i suoi pensieri dopo l'annunciato addio al pallone.

"Sono nato a Malmo. Cresciuto ad Amsterdam - scrive il campione svedese su Instagram -. Diventato più saggio a Torino.

Sono diventato un leone a Barcellona. Cresciuto a Milano e ho avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova patria a Milano. E l'eredità che spero di lasciarmi alle spalle - scrive - sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone.

Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono veramente che l'impossibile non è niente.

Grazie di tutto. Mino, ce l'abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi". (ANSA).