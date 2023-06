Nations League Concacaf, in finale vanno Canada e Usa

La finale della Nations League della Concacaf sarà tra gli Stati Uniti ed il Canada. Nelle semifinali la squadra a stelle e strisce ha superato 3-0 il Messico grazie alla doppietta di Christian Pulisic e add una rete di Ricardo Pepi in una partita dove entrambe le squadre hanno terminato l'incontro in nove giocatori. I canadesi, invece, si sono imposti per 2-0 sui centroamericani grazie alle reti degli "europei" Jonathan David del Lille e dAlphonso Davies del Bayern Monaco. La finale è in programma domenica a Las Vegas.