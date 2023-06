Calcio donne, la vedova di Paolo Rossi candidata presidente

Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, scende in campo per la carica di presidente della rinnovata Divisione Femminile Professionistica. Lo apprende l'ANSA in ambienti sportivi. Perugina di nascita, giornalista professionista, laureata in Lettere moderne e Scienze della comunicazione, Cappelletti è presidente della Paolo Rossi Foundation. Al telefono con l'ANSA la vedova dell'eroe del Mundial '82 conferma: "Sì è vero ho deciso di dedicarmi alla promozione e allo sviluppo del calcio femminile in Italia, in un'ottica pienamente sostenibile". Molto probabilmente a sfidare Cappelletti il 29 giugno, data delle elezioni, sarà Ludovica Mantovani, attuale presidente della Divisione femminile.