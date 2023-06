Sampdoria: domani assemblea degli azionisti con incognita

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - C'è un punto interrogativo ma filtra un leggero ottimismo con la consapevolezza che far andare deserta l'assemblea degli azionisti della Sampdoria in programma domani alle 12 a Corte Lambruschini potrebbe mettere a rischio il futuro del club. Alcune voci fanno intendere che sarà presente Fabio Toso, il nuovo amministratore unico della Sport Spettacolo Holding - società che controlla ancora la Samp fino a quando non ci sarà la chiusura con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi -, da poco nominato da Massimo Ferrero.

Se Toso non dovesse esserci, l'assemblea slitterebbe al 19 o addirittura al 20 giugno, giorno in cui la Samp dovrà avere tutti i documenti pronti per iscriversi al prossimo campionato di serie B. C'è da approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, senza questo passaggio il futuro può diventare pericolosissimo per i colori blucerchiati. Dunque, cresce l'attesa ma trapela una certa fiducia sul fatto che domani tutto possa svolgersi regolarmente.

Contemporaneamente Toso nominerà il nuovo Cda: tre saranno indicati da Ferrero (da escludere che rimangano Antonio Romei e Gianni Panconi mentre potrebbe restare Alberto Bosco) mentre uno sarà scelto da Radrizzani.

Intanto sul futuro tecnico, in pole Fabio Grosso che ha lasciato il Frosinone ma è corteggiato dal Parma, mentre l'attaccante Manolo Gabbiadini è entrato nel mirino dei greci del Paok Salonicco ma piace anche al Cagliari dove ritroverebbe Claudio Ranieri che già lo aveva allenato alla Sampdoria.

(ANSA).