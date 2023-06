L'Uruguay di Bielsa vince 4-1 col Nicaragua in amichevole

L'Uruguay ha celebrato in pompa magna l'esordio del nuovo allenatore Marcelo Bielsa battendo il Nicaragua 4-1 in un'amichevole. Grande protagonista della serata Zalazar, autore di una doppietta. Le altre reti sono state realizzate da Arezo (che ha anche sbagliato un rigore) e Rodriguez, mentre per il Nicaragua è andato a segno Coronel. Nonostante una formazione molto sperimentale e l'assenza dei big, sono arrivate ottime indicazioni per il nuovo tecnico: "Il nostro gioco collettivo è stato piuttosto ben organizzato, dinamico, veloce", ha commentato Bielsa.