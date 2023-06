Il ct Mancini: 'Vincere la Nations League sarebbe importante'

"Sarebbe molto importante vincere la Nations League. Qualcuno gli dà meno importanza, o gliela dà solo se si perde. Ma prima pensiamo di andare in finale e poi ne parliamo...". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, in un'intervista con le piattaforme web e social della Figc, in cui ha ribadito i concetti espressi alla vigilia del match di stasera, specie sulla difficoltà di battere una squadra come la Spagna e sulla soddisfazione di aver raggiunto la fase finale "con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale". "Cinque anni da ct sono tanti - ha detto ancora Mancini, in carica dal 14 maggio 2018 -, difficile che un ct o un premier durino tanto. Ci sono stati momenti bellissimi e altri molto duri, bisogna saper accettarlo e guardare avanti. Avrei sperato di arrivare a questo anniversario avendo già vinto il Mondiale e invece non ci siamo neanche qualificati, vorrà dire che dovremo aspettare ancora 3 anni". Mancini ha elogiato poi "quello che ha fatto Nunziata con l'Under 20, nessuno se l'aspettava in quella situazione" e ha infine invitato a riflettere su regolamenti e calendari delle competizioni internazionali.

"La Spagna ha dominato a lungo e magari di recente stanno cambiando qualcosa, specie col nuovo ct. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno sono sempre un avversario difficile. Vedremo se saremo bravi a vincere questa partita". Lo ha detto il ct dell'Italia, Roberto Mancini, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League. "Per noi è un successo essere arrivato alla fase finale del torneo, è la seconda volta che ci riusciamo ed è un bel risultato, specie perché avevamo un gruppo difficile e con dei ragazzi giovani - ha detto ancora Mancini -. Ora vedremo come andranno queste due partite. Anche noi stiamo rinnovando qualcosa, abbiamo già giocato le qualificazioni agli Europei con giocatori nuovi, giovani". Il ct ha anche detto di aspettarsi molto da Ciro Immobile, che "insieme a Chiesa ci è mancato a lungo" per gli infortuni. "Ora stanno bene e saranno importanti per noi. Penso che viste le due partite in tre giorni giocheranno tutti e due", ha spiegato.