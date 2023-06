Nations League: Mancini "con Spagna dura, dovremo essere bravi"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "La Spagna ha dominato a lungo e magari di recente stanno cambiando qualcosa, specie col nuovo ct. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno sono sempre un avversario difficile. Vedremo domani se saremo bravi a vincere questa partita". Lo ha detto il ct dell'Italia, Roberto Mancini, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League.

"Per noi è un successo essere arrivato alla fase finale del torneo, è la seconda volta che ci riusciamo ed è un bel risultato, specie perché avevamo un gruppo difficile e con dei ragazzi giovani - ha detto ancora Mancini -. Ora vedremo come andranno queste due partite. Anche noi stiamo rinnovando qualcosa, abbiamo già giocato le qualificazioni agli Europei con giocatori nuovi, giovani". Il ct ha anche detto di aspettarsi molto da Ciro Immobile, che "insieme a Chiesa ci è mancato a lungo" per gli infortuni. "Ora stanno bene e saranno importanti per noi. Penso che viste le due partite in tre giorni giocheranno tutti e due", ha spiegato. (ANSA).