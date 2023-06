Nations League: De La Fuente, 'affrontare l'Italia è una festa'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Ci aspetta una grande partita contro l'Italia. Siamo privilegiati perché possiamo vincere un titolo, ce lo giochiamo in due partite. Affrontare l'Italia è una festa per noi". Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League contro gli Azzurri.

"Sono molto positivo perché la squadra sta facendo passi avanti.

Saremo all'altezza del compito. Non sappiamo cosa succederà domani: la affrontiamo come se fosse l'ultima partita" ha aggiunto.

"L'Italia è una squadra molto simile a noi, ci sono diversi punti in comune. Ma sono sicuro che possiamo fare qualcosa di molto importante, questa è un'opportunità storica" ha proseguito. La Spagna ha in rosa due freschi vincitori della Champions: "Rodri e Laporte sono due grandi professionisti, hanno lavorato separatamente e poi con tutti. Sono sicuramente motivati: sia Rodri, che ha segnato il gol, sia Laporte. È fantastico che abbiano festeggiato". (ANSA).