Nations League: 4-2 all'Olanda dopo 120', la Croazia in finale

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La prima finalista della Nations League è la Croazia, che a Rotterdam ha battuto l'Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari. Domenica affronterà la vincente della sfida di domani tra Italia e Spagna, mentre la nazionale di casa, tra la delusione dei suoi tifosi, giocherà per il terzo posto. Al De Kuip, la partita ha faticato a decollare ma tra il secondo tempo e i supplementari è risultata appassionante e alla fine conquistata con merito dai croati. L'Olanda nella prima frazione ha creato qualcosa in più e al 34' ha trovato il vantaggio grazie ad una combinazione Simons-Aké-Malen conclusa con successo dall'attaccante del Dortmund. Dopo lo svantaggio la Croazia ha alzato il baricentro e ritrovato in Modric il proprio faro. Il 38enne del Real è stato svelto a inizio ripresa a rubare un pallone in area, guadagnando un rigore trasformato da Kramaric. L'Olanda non ha reagito e al 27' si è trovata sotto 2-1 per un gol di rapina dell'atalantino Pasalic. Gli Orange hanno provato il tutto per tutto nel finale, trovando il pareggio in pieno recupero con Lang, da poco entrato al posto di Dumfries. Ai supplementari, nuovo sorpasso della Croazia su un'Olanda sbilanciata, punita prima da Kramaric e poi abbattuta da Modric, ancora dal dischetto per un fallo subito da Petkovic.

