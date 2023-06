Nations Lague: Bastoni ha la febbre, salta allenamento azzurri

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Alessandro Bastoni ha saltato l'allenamento di oggi a Coverciano della Nazionale azzurra, in vista del match di domani contro la Spagna per la semifinale di Nations League a Enschede in Olanda. Per il difensore dell'Inter solo qualche linea di febbre ed uno stop precauzionale che non mette a rischio la sua partenza per l'Olanda con il resto della squadra. (ANSA).