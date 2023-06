Maurice Steijn è il nuovo allenatore dell'Ajax

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - L'Ajax ha annunciato l'ingaggio di Maurice Steijn come nuovo allenatore per sostituire John Heitinga, il cui contratto non è stato prorogato dopo che il club di Amsterdam ha chiuso con un deludente terzo posto nell'Eredivisie olandese.

Steijn firmerà un contratto triennale per trasferirsi dallo Sparta Rotterdam. Steijn ha portato lo Sparta al sesto posto in Eredivisie in questa stagione dopo averlo salvato da una possibile retrocessione la stagione prima. Il direttore generale dell'Ajax, Sven Mislintat, ha spiegato che Steijn "ha dimostrato più volte con le sue squadre di essere un vero fuoriclasse".

