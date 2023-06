Calcio: Leao, mai pensato di andare via dal Milan

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Rafa Leao, dal ritiro del Portogallo, spiega che "avevo preso la decisione di restare al Milan già qualche settimana prima di firmare il contratto. Avevo comunicato ai dirigenti quel che volevo". In ritiro con la Nazionale per le qualificazioni europee che prevedo per i lusitani le sfide a Bosnia e Islanda, Leao spiega: "Quando sono arrivato a 19 anni mi hanno accolto in maniera incredibile e in questi anni mi hanno aiutato a crescere e a diventare il giocatore che sono. Per questo non ho mai pensato di andar via, voglio continuare a essere un giocatore importante per il presente e per il futuro del Milan". Dopo il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, Leao è destinato a prendere la maglia numero 10 del Milan: "Conquistare la Champions è un sogno per ogni calciatore e io sono molto felice per i miei compagni di Nazionale", dice di Ruben Dias e Bernando Silva, vincitori della coppa con il Manchester City. (ANSA).