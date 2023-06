Sport: giustizia, plusvalenze e mandati in Cdm

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il governo - apprende l'ANSA - prova a riformare i ricorsi alla giustizia sportiva in modo che la classifica non possa cambiare a campionato in corso. C'è infatti una revisione delle norme dei processi sportivi nella bozza del decreto legge su P.A. e sport atteso giovedì in Consiglio dei ministri. Ci sono anche modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze delle società sportive professionistiche e il riordino della disciplina di mandati e deleghe dei componenti degli organismi sportivi. Su questo tema, trapela, si interverrà in due tempi, anche in vista della pronuncia della Corte Costituzionale, attesa per il 5 luglio. (ANSA).