Sampdoria: si lavora per avere l'ok definitivo dei creditori

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - I tempi stringono e quella di domani può essere una giornata determinante per la Sampdoria, anche perché dietro l'angolo c'è la scadenza del 20 giugno quando bisognerà iscriversi al campionato di serie B. Il nodo è sempre quello, cioè raggiungere l'obiettivo del 60% di consensi relativamente al piano di ristrutturazione del debito da parte dei creditori della società ligure.

Negli ultimi giorni c'erano stati problemi con alcuni agenti sportivi, oggi ci sarebbe stato un piccolo passo in avanti e domani si spera di trovare finalmente un accordo che metta la parola fine anche perché allungare ancora i tempi potrebbe essere pericoloso. Le sensazioni che filtrano sarebbero quelle di una soluzione all'orizzonte ma di certo deve essere ratificata in tempi rapidissimi anche per avere il via libera da parte del Tribunale e questo permetterebbe ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi di poter intervenire per procedere con l'iscrizione al campionato. (ANSA).