Roma ecco N'Dicka, Mourinho-Chiffi udienza rinviata 

Mentre nella Capitale sbarcava il secondo acquisto del mercato giallorosso, Evan N'Dicka, il Tribunale federale nazionale ha deciso di rinviare l'udienza sul deferimento di Mourinho per le accuse all'arbitro Chiffi post Monza-Roma al prossimo 22 giugno. Slitta dunque il patteggiamento con la procura federale sul quale ieri filtrava ottimismo, ma che arrivando post deferimento deve obbligatoriamente passare attraverso l'ok del Tfn. Tribunale che, nell'udienza di questa mattina, è stato presieduto da Carlo Sica, predisponendo il rinvio dell'udienza "non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata", così da "consentire alle parti di trovare un nuovo accordo". Due gli elementi per i quali il Tfn ha deciso di concedere a procura e club giallorosso altri nove giorni per imbastire un nuovo accordo. Il primo è relativo alla cifra dell'ammenda pecuniaria e il secondo è legato al destinatario di tale somma. Limando questi dettagli Mourinho eviterebbe così la squalifica, mentre non sono previste, come qualcuno aveva ipotizzato, le scuse pubbliche dello Special One a Chiffi per formalizzare il patteggiamento. Ciò non toglie che nel comunicato Figc che farà seguito alla sentenza, non è escluso un passaggio in cui si faccia presente che il tecnico non ha mai avuto intenzione di contestare la terzietà della classe arbitrale. "Abbiamo giocato contro il peggior arbitro che abbia incontrato nella mia carriera. E ne ho visti di scarsi. Mentre come società non abbiamo la forza di dire questo arbitro non lo vogliamo", erano state infatti le parole di Mourinho, finite sotto inchiesta. Nel frattempo, però, lo Special One continua a godersi le vacanze e i primi colpi, perché dopo aver ufficializzato Aouar, oggi nella Capitale è arrivato N'Dicka, difensore ex Eintracht Francoforte per il quale la Roma ha superato la concorrenza del Milan. Tiago Pinto già da diversi mesi aveva impostato l'operazione che ora resta solo da formalizzare con visite mediche e ufficialità. Il calciatore arriva a parametro zero e firmerà un contratto fino al 2028 a 3.5 milioni di euro netti a stagione.