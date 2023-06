Calcio: Arsenal vicino a Rice, il West Ham chiede 100 milioni

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Arsenal è vicino a chiudere l'accordo con il West Ham per Declan Rice, accollandosi un investimento di oltre 100 milioni di sterline (116 milioni di euro) per il 24enne centrocampista, che ne farebbe l'acquisto più oneroso nella storia dei Gunners. L'offerta, scrive il Guardian, ufficialmente deve essere presentata, ma le trattative tra i club stanno procedendo senza intoppi e c'è fiducia che l'affare sarà finalizzato presto.

Il West Ham vuole incassare il più possibile dalla cessione ed all'offerta iniziale dell'Arsenal, di 90 milioni, ha chiesto di aggiungere alcuni bonus che porterebbero l'investimento a superare i 100 milioni di sterline. Il record di trasferimento dell'Arsenal è di 72 milioni, pagati per Nicolas Pépé nel 2019.

(ANSA).