Berlusconi: Florentino Perez, ha caratterizzato un'epoca

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Permettetemi di dedicare qualche parola a Silvio Berlusconi, un presidente che ha avuto rapporti eccellenti con il Real Madrid. Ha caratterizzato un'epoca del calcio mondiale e sarà ricordato per sempre, anche da noi".

Parole dette dal presidente del Real Madrid Florentino Perez in conferenza stampa alla presentazione di Brahim Diaz, tornato alla 'Casa Blanca' (ha firmato fino al 2027) dopo l'esperienza al Milan.

"Grazie a lui (Berlusconi ndr) il Milan, è diventato un club leggendario - dice ancora Perez -. Durante la sua presidenza, il Milan ha vissuto uno dei periodi di maggior successo della sua storia, vincendo in Europa 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club e 5 Supercoppe. Così ha raggiunto il numero di sette Champions vinte, un palmares secondo soltanto al nostro".

