Accuse a Chiffi, l'udienza di Mourinho rinviata al 22 giugno

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il tribunale federale nazionale ha deciso di rinviare al 22 giugno prossimo l'udienza di José Mourinho per il deferimento nato dalle accuse dello Special One all'arbitro Chiffi dopo la gara con il Monza. Il Tfn presieduto da Carlo Sica ha predisposto il rinvio "non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata" e così per "consentire alle parti di trovare un nuovo accordo". L'udienza, programmata per oggi alle 10, slitta dunque al 22. IL tecnico giallorosso era stato deferito per le dichiarazioni nei confronti di Chiffi al termine di Monza_roma del 3 maggio scorso. (ANSA).