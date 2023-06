La Germania pareggia 3-3 con l'Ucraina in amichevole

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Nella millesima partita ufficiale della sua storia, la Germania ha pareggiato in extremis 3-3 con l'Ucraina in un'amichevole giocata a Brema. Dopo aver aperto le marcature con Wolf nei primi minuti, la Germania ha subito la rimonta degli ospiti con la doppietta di Victor Tsygankov e per un autogol di Rudiger nella ripresa. A meno di dieci minuti dalla fine, Havertz ha accorciato le distanze e poi propiziato il ;;rigore trasformato da Kimmich nel recupero.

Il ct tedesco, Hansi Flick, ha lamentato gli "errori individuali" dei suoi e ha detto che la sua squadra deve "continuare a lavorare per migliorare. Sappiamo che è un processo lungo, ma ce la faremo", ha concluso. La Germania l'anno prossimo ospiterà l'edizione 2024 degli Europei, cui l'Ucraina ha dimostrato stasera di avere la qualità per partecipare. (ANSA).