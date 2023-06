Calcio: L'Equipe, "Mbappé non prolunga e il Psg non ci sta"

(ANSA) - PARIGI, 12 GIU - Kylian Mbappé ha scritto al PSG comunicando l'intenzione di non far valere l'opzione per un terzo anno prevista dal biennale firmato nel 2022 ed è quindi libero dal giugno 2024, con la possibilità quindi di accordarsi con un'altra squadra dal 1 gennaio 2024. Lo scrive stasera l'Equipe sul sito on line, affermando che "il Psg cambia tono" con il giocatore e che "il clima si è fatto pesante". (ANSA).