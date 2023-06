Calcio: Lega Pro modifica il regolamento minutaggio dei giovani

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Approvate le modifiche al "Regolamento del minutaggio sui giovani" in Lega Pro con nuove regole che andranno a rafforzare la premialità sull'impiego dei ragazzi provenienti dal settore giovanile dei club. Lo ha stabilito la Lega Pro nel corso dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria svoltasi oggi e alla quale ha partecipato anche il presidente federale Ganriele Gravina che ha salutato i sessanta club. Lo stesso presidente della Figc Gravina e il presidente della Lega Pro Matteo Marani hanno premiato i presidenti delle tre squadre vincenti della stagione: Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.

"Dai tavoli di lavoro sono emerse proposte molto interessanti riguardanti i giovani. Tutti i club stanno lavorando per migliorare i loro settori giovanili, contribuendo a potenziare la Serie C e il calcio italiano - ha detto il vice presidente Gianfranco Zola - L'aumento delle premialità per i club che fanno giocare i ragazzi provenienti dal proprio settore giovanile è un inizio. Ci vorrà un po' di tempo, ma il lavoro è avviato. Avanti così".

Accettato, infine, il" Codice di autoregolamentazione" con la nuova relativa strategia commerciale. (ANSA).