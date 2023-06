Calcio: Gravina,valorizzare giovani non obbligo ma vocazione

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - ''Valorizzare e utilizzare i giovani deve essere una vocazione che le società devono praticare: non sono favorevole all'imposizione, all'obbligo, ci dobbiamo arrivare e far sì che questi ragazzi abbiano l'opportunità di diventare campioni''. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina oggi a Coverciano per il raduno della Nazionale e l'inaugurazione delle installazioni artistiche di Michelangelo Pistoletto.

''In questi giorni - ha continuato Gravina - ho avuto moltissimi contatti con importanti dirigenti del calcio italiano. Mi ha meravigliato ma non più di tanto che in diversi abbiano notato che abbiamo talenti straordinari in questa under 20: 4 di loro hanno giocato in Lega Pro, due o tre sono retrocessi con le rispettive squadre e almeno 7-8 in B. Perlopiù provengono dalla Primavera. E' un messaggio importante, è il nostro ruolo. Questi ragazzi hanno urlato in questi giorni 'Credete in noi, coinvolgeteci. Sono grida che vanno ascoltate da tutte le società''. (ANSA).