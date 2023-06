Calcio: azzurrini U.20 di ritorno da Argentina,domani da Gravina

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Previsto per domani, alle 17:30, un incontro tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e l'Italia Under 20 di Nunziata al ritorno dall'Argentina dopo la finale persa contro l'Uruguay. Gravina riceverà gli azzurrini presso la sede federale, mentre al termine dell'incontro è prevista una zona mista per i media. (ANSA).