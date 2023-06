Berlusconi: Lega B, ha fatto crescere il calcio italiano

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi viene espresso, in una nota, dalla Lega Serie B. "La Lega B con il presidente, Mauro Balata, e le associate si stringe attorno alla famiglia, all'Ac Monza e al suo vicepresidente Adriano Galliani per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Una figura che anche la Lega Serie B ha potuto apprezzare e ammirare per le sue grandi capacità imprenditoriali, qualità - prosegue la nota - che hanno contribuito, così come anche nel passato con il Milan, al raggiungimento di grandi successi e alla crescita di tutto il movimento calcistico italiano. (ANSA).