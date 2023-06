Berlusconi: il Milan gli dice addio con le sue stesse parole

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Il Milan "si stringe con con affetto alla famiglia dell'indimenticabile Presidente rossonero", rende noto il club nel comunicato diffuso dopo la morte di Silvio Berlusconi. "Ac Milan, profondamente addolorato, piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari", prosegue la nota della società. "Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan", riporta ancora il club, riprendendo una delle celebri frasi pronunciate da Berlusconi durante la sua presidenza. Il club conclude: "Grazie Presidente, per sempre con noi". (ANSA).