Champions: l'Inter già rientrata a Milano

(ANSA) - ISTANBUL, 11 GIU - La comitiva dell'Inter battuta in finale di Champions League dal Manchester City ha già fatto rientro in Italia. Il volo privato con a bordo squadra, staff e dirigenza è atterrato a Malpensa, secondo quanto fa sapere la società, poco dopo le 5.30. Poi ognuno è andato via alla spicciolata, con taxi, mezzi propri o il bus della squadra. Ad attendere l'Inter c'era solo un piccolo numero di tifosi, che hanno acclamato i loro beniamini, protagonisti di un'ottima prestazione. (ANSA).