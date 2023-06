Champions: Bastoni e Dimarco in Squadra dell'Anno Uefa

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il panel di osservatori tecnici Uefa ha selezionato la Squadra della Stagione della Champions League 2022/23, con giocatori di Inter e Real Madrid a completare una squadra piena di giocatori del Manchester City e nella quale spiccano le presenze di Alessandro Bastoni e Federico Di Marco.

Gli osservatori tecnici della Uefa hanno poi nominato Khvicha Kvaratskhelia del Napoli Giovane della Stagione di Champions League 2022/23.

E' invece Rodri, il Giocatore della Stagione della Champions.

Il centrocampista del Manchester City, ha giocato in tutte le partite tranne una, nella stagione vincente in Champions, segnando due volte. Nella prestazione da Player of the Match della finale, il suo gol è risultato decisivo per conquistare il trofeo. Erling Haaland, altro giocatore dei Citizens, si aggiudica il 'Gol dell'Anno' grazie alla meraviglia in acrobazia contro il Dortmund. (ANSA).