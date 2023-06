++ 3-1 allo Spezia, il Verona resta in serie A, liguri in B ++

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il Verona si salva e resta in serie A. Nello spareggio salvezza giocato a Reggio Emilia i veneti hanno battuto 3-1 lo Spezia garantendosi quindi la permanenza nella massima serie mentre i liguri retrocedono in serie B.

I gol tutti nel primo tempo: per l'Hellas doppietta di Ngonge e rete di Faraoni, di Ampadu il momentaneo 1-1 dello Spezia. I liguri nella ripresa hanno sbagliato un calcio di rigore con Nzola. (ANSA).