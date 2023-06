Zhang: "Orgoglioso dell'Inter, non siamo secondi a nessuno"

(ANSA) - ISTANBUL, 10 GIU - "Siamo orgogliosi di quello che la squadra ha fatto: nello sport c'e' anche la sconfitta, ma stasera l'Inter ha dimostrato di non essere secondo a nessuno".

Lo ha detto Steven Zhang, presidente Inter, dopo la sconfitta con il Manchester City nella finale di Champions.

"Abbiamo dimostrato di aver meritato questa finale, prima di stasera tutti pensavano non ci fosse partita - ha aggiunto, a Sky - e che noi fossimo l'underdog. Abbiamo messo fondamenta forti, varranno per il futuro". (ANSA).